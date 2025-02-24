"Cumhurbaşkanına hakaret" suçuyla yargılanan Çiğdem Bayraktar Ör'e tahliye

Sosyal medyadaki paylaşımı dolayısıyla "Cumhurbaşkanına hakaret" suçuyla 8 sene 2 aya kadar hapisle cezalandırılması istemiyle yargılanan Çiğdem Bayraktar Ör'ün tahliyesine karar verildi.

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Sosyal medyada yaptığı paylaşım dolayısıyla "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 8 yıl 2 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlanan akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör'ün tahliyesine karar verildi.

Anadolu 91. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmaya Ör, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanırken, duruşmada sanık avukatı da hazır bulundu.

Duruşmadaki savunmasında üzerine atılı suçlamaları reddeden Ör, bahse konu sosyal medya hesabının kendisine ait olduğunu ifade etti.

Yapmış olduğu paylaşımların içeriğinin hakaret unsuru taşımadığını iddia eden Ör, "Hakaret kastım yoktur. Ben gazeteciyim, mesleğim icabı eleştiri mahiyetinde yorumlar yazarım, paylaşımlarda bulunurum. Bu nedenle mağdura yönelik hakaret suçunu işlediğim iddiasını kabul etmiyorum." şeklinde savunma yaptı.

Sanık avukatı Hüseyin Ersöz de Yargıtay içtihatları, Anayasa Mahkemesi'nin ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları doğrultusunda bahse konu paylaşımlar değerlendirildiğinde, paylaşımların eleştiri ve yorum kapsamında olduğunu savunarak müvekkilinin tahliyesini talep etti.

Savunmaların ardından cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Sanığın zincirleme şekilde "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 1 yıl 5 ay 15 günden 8 yıl 2 aya kadar hapisle cezalandırılmasını isteyen savcı, Ör'ün tahliyesine karar verilmesini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın tahliyesine hükmetti.

Taraf avukatlarına mütalaaya karşı beyanlarını hazırlamaları için süre veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyada yaptığı paylaşım nedeniyle 31 Ocak'ta tutuklanan Ör hakkında hazırlanan iddianamede, Ör'ün suça konu paylaşımlarıyla sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı'nın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu alenen işlediği anlatılıyor.

Dosya kapsamında elde edilen deliller doğrultusunda sanığın suçtan kurtulmaya yönelik beyanlarına itibar edilmediği belirtilen iddianamede, suça konu paylaşımları farklı zamanlarda gerçekleştiren sanığın suçu zincirleme suretle işlediği aktarılıyor.

İddianamede, sanığın zincirleme şekilde "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 1 yıl 5 ay 15 günden 8 yıl 2 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.