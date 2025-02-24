BIST 9.677
DOLAR 36,43
EURO 38,15
ALTIN 3.452,95
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İstanbul'da korku dolu anlar! Toprak kayması sonucu 3 dairede hasar oluştu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İstanbul'da korku dolu anlar! Toprak kayması sonucu 3 dairede hasar oluştu

Beşiktaş'ta toprak kayması sonucunda 3 dairede hasar meydana geldi.

Abone ol

Mecidiye Mahallesi Kabalak Sokak'ta boş arazide toprak kayması meydana geldi. Araziden kopan taş ve toprak parçaları, dört katlı binanın boşluğuna düştü.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri sokakta şerit çekerek güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ve AFAD ekipleri de düşen parçaların, binanın zemin, giriş ve birinci katındaki dairelere zarar verdiğini belirledi.

Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl de olay yerine gelerek incelemede bulundu.

Basın mensuplarına açıklamada bulunan Bingöl, "Can kaybı ve yaralanmanın olmaması bizim için çok önemli. Diğer hasarları karşılayacağız, gerekli tedbirleri alacağız." dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
TAV Havalimanları ve Arçelik yenilenebilir enerji kullanımına yönelik işbirliği yaptı
TAV Havalimanları ve Arçelik yenilenebilir enerji kullanımına yönelik işbirliği yaptı
HDI Sigorta'da üst yönetim ekibine atama
HDI Sigorta'da üst yönetim ekibine atama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'u kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'u kabul etti
"Cumhurbaşkanına hakaret" suçuyla yargılanan Çiğdem Bayraktar Ör'e tahliye
"Cumhurbaşkanına hakaret" suçuyla yargılanan Çiğdem Bayraktar Ör'e tahliye
Ege Denizi'nde deprem oldu! AFAD duyurdu
Ege Denizi'nde deprem oldu! AFAD duyurdu
Etna Yanardağı'nda yeniden lav akışı meydana geldi
Etna Yanardağı'nda yeniden lav akışı meydana geldi
DEM Parti'den İmralı açıklaması! Abdullah Öcalan görüşmesi için tarih verildi
DEM Parti'den İmralı açıklaması! Abdullah Öcalan görüşmesi için tarih verildi
Edirne'de bir kişi aracında ölü bulundu
Edirne'de bir kişi aracında ölü bulundu
Ünlü iş adamı Yılmaz Ulusoy hayatını kaybetti
Ünlü iş adamı Yılmaz Ulusoy hayatını kaybetti
Bakırhan: Yargı, İçişleri Bakanlığı ve kolluk eş zamanlı harekete geçiyor
Bakırhan: Yargı, İçişleri Bakanlığı ve kolluk eş zamanlı harekete geçiyor
Alman aşırı sağcı parti AfD'den seçim sonuçları açıklaması
Alman aşırı sağcı parti AfD'den seçim sonuçları açıklaması
Bakan Murat Kurum talimat verdi! Şehidin annesine verdiği "ev" sözünü bakanlık yerine getirecek
Bakan Murat Kurum talimat verdi! Şehidin annesine verdiği "ev" sözünü bakanlık yerine getirecek