TAV Havalimanları ve Arçelik yenilenebilir enerji kullanımına yönelik işbirliği yaptı

Arçelik ve TAV Havalimanları, havacılık sektöründe yenilenebilir enerji kullanımına ivme kazandıracak işbirliğine imza attı.

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Arçelik ve TAV Havalimanları tarafından yapılan ortak açıklamaya göre, işbirliği kapsamında TAV Havalimanları tarafından işletilen Milas-Bodrum Havalimanının açık otopark alanları ile İzmir Adnan Menderes Havalimanının kapalı otopark çatıları ve açık otopark alanlarına Arçelik markalı yerli üretim güneş enerjisi sistemleri ve güneş enerjili otopark sistemleri (carport) kuruluyor.

Toplamda 12,53 MWp kapasiteye sahip olacak projelerde 21 bin 81 adet 'topcon teknoloji'sine sahip güneş panelinin kurulumuyla yılda yaklaşık 19 milyon kWh yeşil elektrik üretimi hedefleniyor.

Milas-Bodrum Havalimanındaki sistemlerin kurulumlarını Entek Elektrik üstlenirken, İzmir Adnan Menderes Havalimanında sistemlerin kurulumları Solar Çatı Kurulum Hizmetleri tarafından gerçekleştirilecek.

Milas-Bodrum Havalimanında hayata geçecek projede, her biri 590Wp gücünde 11 bin 280 adet topcon teknolojisine sahip güneş paneliyle yıllık yaklaşık 10 milyon kWh elektrik enerjisi üretimi hedefleniyor. Yaklaşık 50 bin metrekarelik kurulum alanıyla 6,65 MWp toplam kurulu güce sahip olacak güneş enerjili otopark sistemleri (carport) projesi kapsamında yılda yaklaşık 2 bin 636 hanenin elektrik tüketimine eş değer yeşil elektrik üretilirken, 4 bin 138 ton karbon emisyonunun da önüne geçilmesi amaçlanıyor.

İzmir Adnan Menderes Havalimanının kapalı otopark çatıları ve açık otopark alanlarında her biri 600Wp gücünde 9 bin 801 adet topcon teknolojisine sahip güneş paneliyle toplamda 5,88 MWp kapasiteye sahip güneş enerji santralinin kurulumu yapılacak. Proje yaklaşık 50 bin metrekarelik alana yayılacak.

Kurulacak sistemlerle yıllık yaklaşık 9 milyon kWh elektrik enerjisi üretilmesi amaçlanıyor. Proje kapsamında yılda yaklaşık 2 bin 372 hanenin elektrik tüketimine eş değer yeşil elektrik üretilirken, 3 bin 724 ton karbon emisyonunun da önüne geçilmesi hedefleniyor.

- '8 bin ton karbon emisyonunun da önüne geçilecek'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, bu yıl 70'inci yaşını kutlayan Arçelik'in yenilenebilir enerji dönüşümü konusunda önemli adımlar attığını belirtti.

Yenilenebilir enerji kaynaklarına geçişin iklim kriziyle mücadelede önemli bir kaldıraç haline geldiğini vurgulayan Dinçer, bu bilinçle 2023'te Türkiye'de başlattıkları yenilenebilir enerji atılımlarına hız kesmeden devam ettiklerini kaydetti.

Türkiye'de yıllık 600 MW kapasitede, ortalama 1 milyon adet güneş paneli üretim kapasitesine sahip tesislerinde yapay zeka desteğiyle tam kapasitede yüksek kaliteli güneş panelleri ürettiklerini bildiren Dinçer, enerji depolama sistemi, inverter, solar kesintisiz güç kaynağı, elektrikli araç şarj istasyonu ve ısı pompasını içeren geniş ürün-hizmet portföyleriyle hem işletmelerde hem de konutlarda yeşil dönüşüme ivme kazandırmak için çalıştıklarına dikkati çekti.

Dinçer, iki havalimanında gerçekleştirilecek projenin, enerji çözümlerini daha geniş bir alana taşıma fırsatı sunması açısından kendileri için çok değerli olduğunun altını çizdi.

Proje kapsamında yılda yaklaşık 5 bin hanenin elektrik tüketimine eş değer yeşil elektrik üretilirken, 8 bin ton karbon emisyonunun da önüne geçileceği bilgisini paylaşan Dinçer, 'Bu yaklaşık 370 bin ağacın bir yılda tuttuğu karbon emisyonuna eşit. Proje kapsamında Türkiye'nin aktif olarak çalışacak en büyük güneş enerjili otopark sistem (carport) kurulumlarını da Arçelik güneş panelleriyle devreye alıyoruz. Yenilenebilir enerji atılımımıza ivme kazandıracak işbirliğimizin ülkemiz için artı değer yaratacağına ve sektör için de bir örnek teşkil edeceğine inanıyorum. 70 yıllık köklü geçmişimizle sürdürülebilirlik odağında çalışmalarımıza devam edeceğiz.' değerlendirmesinde bulundu.

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan da TAV Havalimanları olarak operasyonlarının çevre üzerindeki etkilerini en aza indirmek için kapsamlı bir program yürüttüklerini aktardı.

Kaptan, tüm havalimanlarının 2030'da karbonnötr, en geç 2050'de de net sıfır emisyona ulaşması için çalıştıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

'Şu an İzmir, Ankara, Antalya ve Enfidha havalimanlarımız karbon-nötr statüsünde. Toplam 11 havalimanımız da sektörün en prestijli platformu olan Havalimanı Karbon Akreditasyonu (ACA) programında yer alıyor. Hedeflerimize ulaşmak için enerji verimliliğini artırırken yenilenebilir kaynaklardan elde edilen enerji kullanımını artırmak için çalışıyoruz. Arçelik'in çözümlerini kullanarak İzmir ve Bodrum'da yaptığımız bu pilot projeyle havalimanlarının enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 30'unu yenilenebilir kaynaklardan karşılayacağız. Bu projeyi önümüzdeki dönemde tüm havalimanlarımıza yaygınlaştırmayı umuyoruz.'