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Narin cinayetinde üç çocuk hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi

Narin cinayetinde üç çocuk hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi

Narin Güran davasında suça sürüklenen 3 çocuk hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. 3 şüpheli 2. Çocuk Mahkemesi tarafından yargılanacak. İlk duruşma 20 Mart'ta görülecek.

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Diyarbakır'da 21 Ağustos tarihinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan 19 gün sonra acı haber gelmişti. Narin'in cansız bedeni köyün yakınındaki dere yatağında çuval içinde bulunmuştu.

Narin'in cansız bedeninin bulunmasının ardından çok sayıda aile üyesi gözaltına alınmış, komşusu Nevzat Bahtiyar ise itirafçı olmuştu. Narin'in öldürülmesine ilişkin tutuklu yargılanan anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezası almıştı.

Narin cinayeti davasında flaş bir gelişme daha yaşandı. Suça sürüklenen 3 çocuk hakkında iddianame kabul edildi. İlk duruşma 20 Mart'ta görülecek.

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