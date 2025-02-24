Derbi öncesi Athena Gökhan'a ceza: Benim için şeref madalyası

Athena grubunun solisti ve Fenerbahçe taraftarı Gökhan Özoğuz, Galatasaray’a yönelik yaptığı açıklamalar nedeniyle 6222 sayılı kanun kapsamında cezai işleme tabi tutuldu. Galatasaray’ın şikâyeti üzerine seyirden yasaklanan Özoğuz, karar hakkında "Benim için bir şeref madalyasıdır" ifadelerini kullandı.

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Fenerbahçe taraftarı Gökhan Özoğuz, geçtiğimiz yıl bir konser sonrasında yaptığı açıklamada, "Artık siyasete alet olmuş bir takıma saygı duymayacağım" diyerek Galatasaray’ı hedef almıştı.

Bu sözleri sonrası, Galatasaray Spor Kulübü'nün resmi şikâyetiyle hakkında işlem başlatıldı.

Bugün oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisini tribünden izlemek için stadyuma gitmek üzereyken, Özoğuz’a 6222 sayılı kanun kapsamında seyirden yasaklama cezası verildiği bildirildi.

Özoğuz: Benim i̇çin bir şeref madalyasıdır

Gökhan Özoğuz, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, kendisine uygulanan cezayı sert bir dille eleştirdi.

"Bugün ismimin geçtiği tezahüratı dinlemek için RAMS Park’a gitmek üzere, Fenerbahçe Kulübü’nün önünden deplasman otobüsüne binmek üzereyken, hakkımda 6222 kararı çıktığını öğrendim. Uygulatanlara teşekkür ediyorum. Benim için bir şeref madalyasıdır! Doğruları söylemek, hak savunmak ve takımımın hakkını her yerde, her zaman ve her şartta savunmaya devam edeceğim. Ben Fenerbahçeliyim. Hak, hukuk, adalet isterim."

Özoğuz’un paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Cezaya i̇tiraz etti

Habertürk'ün haberine göre ünlü şarkıcı, kendisine verilen cezaya karşı avukatı aracılığıyla yasal itiraz sürecini başlattı. Kararın iptali için gerekli başvuruların yapıldığı öğrenildi.

6222 sayılı kanun, spor müsabakalarında şiddet ve düzensizliği önlemeye yönelik düzenlemeler içerirken, seyirden men cezası özellikle şiddet içeren söylemler veya eylemler nedeniyle uygulanabiliyor.