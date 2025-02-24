Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'ten derbi öncesi taraftarlarına çağrı

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında bu akşam Fenerbahçe ile oynanacakları derbi maç öncesi taraftarlarına çağrıda bulundu.

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Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında Dursun Özbek, "Değerli Galatasaraylılar, bu akşam asırlık ezeli rekabetin yeni bir sayfasını açarak Fenerbahçe'yi sahamızda konuk edeceğiz. Galatasaray Spor Kulübü olarak her zaman olduğu gibi centilmence ve adil oyunun ön planda olduğu, sadece sporun konuşulduğu bir derbi diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Türk futbolunun son dönemde içine çekilmek istendiği kaos ve kargaşa ortamının yaratacağı tehlikeyi de gördüklerini kaydeden Özbek, "Birtakım odakların; Galatasaray’a karşı takındıkları düşmanca tavır, ortamı geren eylem ve söylemleriyle birlikte kardeşi kardeşe kırdırmaya kadar gidecek tehlikeli bir yola bizi sürükleme niyetini ortaya koymaktadır. Galatasaray Spor Kulübü ve ona gönülden bağlı milyonlarca taraftarın hiçbir ferdi, bu yolun yolcusu olmayacaktır. Ülkemizin birlik ve bütünlüğünü muhafaza etmek, toplumsal huzuru korumak her zaman birinci önceliğimizdir." değerlendirmesinde bulundu.

"Maça gelecek tüm taraftarlarımızdan ricam..."

"Maça gelecek tüm taraftarlarımızdan ricam, hiçbir provokasyona karşılık vermeden sadece takımımıza odaklanmalarıdır. Sahaya yabancı madde atmayacağız ve son saniyeye kadar, hiç durmadan Galatasaray'ımızı destekleyeceğiz." şeklinde uyarıda bulunan Özbek, "Galatasaray her zaman sahada kalarak terinin son damlasına kadar, zafer için, kazanmak için mücadele edecektir. Her zaman ifade ettiğimiz gibi sonunda iyiler kazanacak." şeklinde görüş belirtti.