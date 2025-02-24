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Mert Hakan için statta ''Onlar arkadan havlarlar'' şarkısı çaldı

Fenerbahçe oyuncusu Mert Hakan Yandaş, Galatasaray derbisi öncesi stadyumda gezdi. Taraftarların tepkisi üzerine 'Onlar arkadan havlarlar' şarkısı çalındı.

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Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, Galatasaray derbisi öncesi ellleri cebinde sahada gezdi.

"HAV HAV HAV" ŞARKISI ÇALDI

Sarı-kırmızılı tribünlerin önüne gitti. Bir süre ultrAslan tribününün önünde bekleyen Mert Hakan'a taraftar tepki gösterirken, stadyumdan "Onlar arkadan havlarlar" şarkısı çalındı.

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