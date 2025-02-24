Yönetmen Sinan Çetin hakkında soruşturma başlatıldı

Yönetmen Sinan Çetin hakkında Sarıyer'deki arsasına kaçak yapı yaptırdığı iddiasına ilişkin, "Boğaziçi İmar Yasasına aykırılık" ve "imar kirliliğine neden olma" suçlarından soruşturma başlatıldı.Abone ol
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Çetin hakkında Sarıyer'deki arsası üzerine 4-5 kaçak yapı yaptırdığına dair ihbarlar üzerine soruşturma açtı.
"Boğaziçi İmar Yasasına aykırılık" ve "imar kirliliğine neden olma" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında Çetin, ifadesi alınmak üzere 26 Şubat’ta savcılığa çağırıldı.