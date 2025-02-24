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İsrail'in Gazze'deki saldırılarında ölenlerin sayısı 48 bin 346'ya yükseldi

İsrail'in Gazze'deki saldırılarında ölenlerin sayısı 48 bin 346'ya yükseldi

Katil İsrail'in 471 gün devam eden saldırılarının ardından ateşkese varılan Gazze Şeridi'nde, son 24 saatte enkaz altından çıkarılan 5 Filistinli ile İsrail askerlerince öldürülen 2 kişinin cenazesi hastanelere nakledildi.

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Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak'ta varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının ardından İsrail ordusunun saldırıları sonucu ölenler ve yaralananlarla ilgili son bilgileri paylaştı.

Son 24 saatte hastanelere enkaz altından çıkarılan 5 kişinin cansız bedeninin ulaştığı aktarılan açıklamada, 2 Filistinlinin de İsrail askerlerince öldürüldüğü kaydedildi.

Böylece İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten ateşkesin sağlandığı 19 Ocak'a kadar devam eden saldırılarında yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısının 48 bin 346'ya yükseldiği, yaralı sayısının ise 111 bin 759 olduğu duyuruldu.

İsrail, Hamas ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasına rağmen Gazze'de ateşkesi sık sık ihlal ediyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, 11 Şubat'ta yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in varılan ateşkes anlaşmasından bu yana Gazze Şeridi'nde doğrudan düzenlediği saldırılarda 92 Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

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