ABD'den Ukrayna'ya maden anlaşması teklifi: En iyi güvenlik garantisi

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, Ukrayna ile yapılacak maden anlaşmasının Kiev yönetimine en iyi güvenlik garantilerinden birini sağlayacağını belirtti. Ukrayna'nın nadir toprak elementleri konusunda yatırım yapması gerektiğini vurgulayan Waltz, bu anlaşmanın hem ABD'nin hem de bölgenin istikrarı için büyük ekonomik değer taşıdığını ifade etti.

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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, Ukrayna'nın ABD ile yapacağı maden anlaşmasıyla, Kiev yönetiminin "en iyi güvenlik garantilerinden birine" sahip olacağını belirtti.

Waltz, Ukrayna'dan askeri yardım karşılığında almak istedikleri nadir toprak elementleri hakkında FOX TV'ye konuştu.

Ukrayna'nın nadir toprak elementlerinin çıkarılması ve pazarlanması konusunda ABD'nin yapmak istediği anlaşmayla ilgili beklentilerini aktaran Waltz, "Bu ekonomik yatırım, Ukrayna'nın umut edebileceği en iyi güvenlik garantilerinden biridir." dedi.

Waltz, "(Ukrayna'da) yeterli galyum, trityum var. Tüm Avrupa'nın en büyük titanyum rezervlerinden biri olan titanyum var. Ancak tam kapasiteye ulaşmak için yatırım yapılması gerekecek." ifadelerine yer verdi.

ABD'nin yatırım yaptığı varlıklarını koruyacağını vurgulayan Ulusal Güvenlik Danışmanı, söz konusu anlaşmanın imzalanmasının sadece Ukrayna halkı için değil, ABD ve bölgenin istikrarı için "trilyonlar anlamına gelebileceğini" söyledi.

Waltz, Ukrayna'nın maden anlaşması konusundaki tutumunun ABD kanadında "hayal kırıklıklarına" yol açtığını belirttiği konuşmasında şu şekilde konuştu:

"Bugün bu savaşın 3. yıldönümüne giriyoruz. Ukraynalıların ve Başkan (Volodimir) Zelenskiy'in, bunun ABD ile Ukrayna'nın ve ekonomisinin geleceğine yatırım yapma fırsatı olduğunu fark etmesini bekliyoruz."

Waltz, hem Ukrayna halkına hem de Amerikan vergi mükelleflerine "milyarlarca dolar" kazandıracağını söylediği anlaşmanın "çok kısa sürede imzalanacağı" umudunu paylaştı.