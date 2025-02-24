BIST 9.575
DOLAR 36,43
EURO 38,20
ALTIN 3.445,61
HABER /  DÜNYA

ABD'den Ukrayna'ya maden anlaşması teklifi: En iyi güvenlik garantisi

ABD'den Ukrayna'ya maden anlaşması teklifi: En iyi güvenlik garantisi

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, Ukrayna ile yapılacak maden anlaşmasının Kiev yönetimine en iyi güvenlik garantilerinden birini sağlayacağını belirtti. Ukrayna'nın nadir toprak elementleri konusunda yatırım yapması gerektiğini vurgulayan Waltz, bu anlaşmanın hem ABD'nin hem de bölgenin istikrarı için büyük ekonomik değer taşıdığını ifade etti.

Abone ol

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, Ukrayna'nın ABD ile yapacağı maden anlaşmasıyla, Kiev yönetiminin "en iyi güvenlik garantilerinden birine" sahip olacağını belirtti.

Waltz, Ukrayna'dan askeri yardım karşılığında almak istedikleri nadir toprak elementleri hakkında FOX TV'ye konuştu.

Ukrayna'nın nadir toprak elementlerinin çıkarılması ve pazarlanması konusunda ABD'nin yapmak istediği anlaşmayla ilgili beklentilerini aktaran Waltz, "Bu ekonomik yatırım, Ukrayna'nın umut edebileceği en iyi güvenlik garantilerinden biridir." dedi.

Waltz, "(Ukrayna'da) yeterli galyum, trityum var. Tüm Avrupa'nın en büyük titanyum rezervlerinden biri olan titanyum var. Ancak tam kapasiteye ulaşmak için yatırım yapılması gerekecek." ifadelerine yer verdi.

ABD'nin yatırım yaptığı varlıklarını koruyacağını vurgulayan Ulusal Güvenlik Danışmanı, söz konusu anlaşmanın imzalanmasının sadece Ukrayna halkı için değil, ABD ve bölgenin istikrarı için "trilyonlar anlamına gelebileceğini" söyledi.

Waltz, Ukrayna'nın maden anlaşması konusundaki tutumunun ABD kanadında "hayal kırıklıklarına" yol açtığını belirttiği konuşmasında şu şekilde konuştu:

"Bugün bu savaşın 3. yıldönümüne giriyoruz. Ukraynalıların ve Başkan (Volodimir) Zelenskiy'in, bunun ABD ile Ukrayna'nın ve ekonomisinin geleceğine yatırım yapma fırsatı olduğunu fark etmesini bekliyoruz."

Waltz, hem Ukrayna halkına hem de Amerikan vergi mükelleflerine "milyarlarca dolar" kazandıracağını söylediği anlaşmanın "çok kısa sürede imzalanacağı" umudunu paylaştı.

ÖNCEKİ HABERLER
TUSAŞ şehidinin adı Balıkesir Üniversitesinde yaşayacak
TUSAŞ şehidinin adı Balıkesir Üniversitesinde yaşayacak
Mert Hakan için statta ''Onlar arkadan havlarlar'' şarkısı çaldı
Mert Hakan için statta ''Onlar arkadan havlarlar'' şarkısı çaldı
Mourinho'dan derbi öncesi açıklama: Eğer saygı duymazsanız...
Mourinho'dan derbi öncesi açıklama: Eğer saygı duymazsanız...
BIST 100 günü yine düşüşle tamamladı
BIST 100 günü yine düşüşle tamamladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan reçeteyi verdi: AB'yi Türkiye kurtarır
Cumhurbaşkanı Erdoğan reçeteyi verdi: AB'yi Türkiye kurtarır
Galatasaray - Fenerbahçe / Canlı
Galatasaray - Fenerbahçe / Canlı
Haluk Görgün: İlk Altay tankı bu yıl envantere girecek!
Haluk Görgün: İlk Altay tankı bu yıl envantere girecek!
İngiltere, Rusya'ya "2022'den bu yana en büyük yaptırım paketini" açıkladı
İngiltere, Rusya'ya "2022'den bu yana en büyük yaptırım paketini" açıkladı
Araç muayenelerini artık TÜVTÜRK yapmayacak! İşte ihaleyi kazanan şirket...
Araç muayenelerini artık TÜVTÜRK yapmayacak! İşte ihaleyi kazanan şirket...
Boykot işe yaradı! Starbucks, 1000'den fazla çalışanını işten çıkaracak
Boykot işe yaradı! Starbucks, 1000'den fazla çalışanını işten çıkaracak
Yönetmen Sinan Çetin hakkında soruşturma başlatıldı
Yönetmen Sinan Çetin hakkında soruşturma başlatıldı
Fenerbahçe'nin rakibi Rangers'ta teknik direktörlüğe Barry Ferguson getirildi
Fenerbahçe'nin rakibi Rangers'ta teknik direktörlüğe Barry Ferguson getirildi