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Lübnan'da kar sebebiyle mahsur kalan 130 kişiye ulaşıldı

Lübnan'da kar sebebiyle mahsur kalan 130 kişiye ulaşıldı

Lübnan'da kar yağışının yol açtığı kötü hava koşulları sebebiyle mahsur kalan 130 kişiye ulaşıldı.

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Lübnan resmi haber ajansı NNA, Lübnan ordusunun ülkenin kuzeyinde 17 tahliye operasyonu gerçekleştirilerek 130 kişiye ulaştığı bilgisini verdi.

Kar yağışı sebebiyle ülkenin bazı kesimlerinde ulaşımın zorlukla sağlandığı belirtilirken, kapanan yolların ulaşılma açılması için çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

Ülkenin kuzeyinde yer alan 700 metre yüksekliğindeki Terbol Dağı'nın karla kaplandığı ve Minye sahilinde de kar görüldüğü duyuruldu.

Lübnan'da kar yağışının etkili olduğu kesimlerde okulların tatil edildiği belirtilirken, birçok Arap ülkesinde de soğuk hava koşullarına yönelik uyarı yapıldı.

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