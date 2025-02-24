Okan Buruk'tan dikkat çeken sözler: Provokasyon var

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe derbisi öncesi takımının hazır olduğunu belirterek, provokasyonlara karşı dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Rakibin oyun planına hakim olduklarını vurgulayan Buruk, taraftarların da sakin kalarak takımı desteklemesi gerektiğini ifade etti.

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe derbisi öncesinde açıklamalarda bulundu.

"BÖYLE MAÇLARDA PROVOKASYON VAR"

Maçın önemine değinen Buruk, "Avrupa kupası maçlarından dolayı uzun bir hazırlık şansımız olmadı. Dün taktik idman yaptık. Havalar da kötüydü, sahalar uygun değildi çalışmaya. Dün güzel bir zeminde çalıştık. Son antrenmanı iyi bir şekilde yaptık. Oyuncularımız hazır ve motive. Onlara büyük motivasyondan çok, bu tür maçlarda provokasyonlar var. Dİkkat etmek gerekiyor. Saha içi ve dışını iyi yönetmek gerekiyor. Sadece oyuna odaklanmak istiyoruz, en büyük isteğim bu. İlk maçta sadece oyuna odaklanmıştık. Taktiksel olarak iki takım da hazır. Rakibimizin 11'i beklediğimiz gibi. Son dakika Çağlar girdi oraya. Dizilişi bekliyorduk, 3-4-1-2. İki tane orta saha Lemina ve Torreira, önlerinde Sara olacak. Geçen hafta Rize maçında buna döndük. Frankowski, Eren, Lemina gibi yeniler var. Geçen hafta onlarla kısa oynadık. Alışacağız, birbirimizi göreceğiz. Kaliteli, bu maçları oynayabilecek oyuncular. Kendi sahamızdayız. Taraftarımızın baskısıyla cesaretimizi ortaya koyacağız. Galatasaray cesaretiyle, isteğiyle, kazanarak oldu. 2.5 senede 2 şampiyonluk, rekorlar var. Bugün de bu maç kazandığımız zaman 4 puanlık maç. Berabere kalınca 2 puanlık bir maç, ikili averajdan. Amacımız kazanmak için her şeyi yapmak. Rakibimiz de kaliteli bir takım. Topa sahip olan bir takım değil. 3. bölge baskıları var, kendi sahasında 11 kişiyle kapanmaları var. Rakibi tanıyoruz. Sakin olup maçı yaşarsak, kendi planlarımızı uygularsak sonuç oyuncularımızın ayaklarına kalacak." dedi.

"TARAFTARIMIZ SAKİN OLSUN"

Taraftarların sakin olmasını isteyen Buruk, "Taraftarlar telefonu bıraksın, oyuna odaklansın! Icardi'nin gelişi pozitifi bir hava yaratıyor. Dün akşam yemekte onun geçmiş doğum günü pastasını kestik. Dileği bu maçı kazanmaktı. İstekliyiz, pozitif. Yunus'un kadroya dönmesi de çok önemli. Bu dönemde Yunus gibi, Jakobs gibi arkasında net bekleyen oyuncular olmadan zorlandık. Icardi öyle, Morata dışarıda. Tam takım olunca çok daha güçlü olacağız. İki takımın da yedek kulübesi geniş. Bu benim açımdan da sevindirici. Bir önceki Avrupa maçında tam tersiydi." sözlerini sarf etti.