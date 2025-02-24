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Donald Trump: Zelenski anlaşmayı kabul etti ABD'ye gelecek

Donald Trump: Zelenski anlaşmayı kabul etti ABD'ye gelecek

Donald Trump, Zelenski'nin "sömürge anlaşması" diyerek reddettiği kıymetli madenler anlaşmasını yakında imzalanacağını bildirdi.

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Rusya ile Ukrayna arasında çatışmalar sürerken ABD Başkanı Donald Trump, dikkat çeken açıklamalara imza attı.

Trump, kıymetli madenler anlaşmasını imzalamak üzere Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin önümüzdeki günlerde Beyaz Saray'a geleceğini duyurdu.

ABD Başkanı Trump'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"UKRAYNA'DAKİ SAVAŞ HAFTALAR İÇİNDE SONA EREBİLİR"

Akıllı davranırsak Ukrayna'daki savaşın yakında, haftalar içinde sona erebileceğini düşünüyorum.

Zelenski çok yakında Beyaz Saray'a gelecek.

PUTİN İLE GERÇEKLEŞTİRİLECEK GÖRÜŞMEYE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Açıklamalarının devamında yygun bir zamanda Moskova'ya gitmeye hazır olduğunu bildiren Trump, son olarak şöyle dedi:

Putin ile görüşeceğiz. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile savaşın sona ermesi ve ABD ile Rusya arasında gerçekleşecek büyük Ekonomik Kalkınma süreci konusunda ciddi görüşmeler yapıyorum. Görüşmeler çok iyi ilerliyor.

Putin Ukrayna'ya Avrupa Barış Gücü'nü kabul edecek.

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