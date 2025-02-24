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Maydonoz döner soruşturmasında yeni gelişme!

Maydonoz döner soruşturmasında yeni gelişme!

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik Antalya merkezli 31 ilde düzenlenen "Kıskaç-40" operasyonu kapsamında İstanbul'da yakalanan zanlılardan 15'i tutuklandı.

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 FETÖ'nün finansal yapılanmasına yönelik döner restoran zincirine düzenlenen operasyon kapsamında, İstanbul'da gözaltına alınan 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

15 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, 4 KİŞİ ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Şüphelilerden biri hastalık nedeniyle emniyetten serbest bırakılırken, 19 zanlı adliyeye sevk edildi.

Burada savcılık işlemlerinin ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 15'i tutuklandı, 4 adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 21 Şubat'ta sosyal medya hesabından, Antalya merkezli 31 ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı düzenlenen "Kıskaç-40" operasyonunda, bir döner restoran zinciri üzerinden örgüte finansman sağladığı belirlenen, aralarında kamu personeli 10 kişinin de bulunduğu 353 şüphelinin yakalandığını açıklamıştı.

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