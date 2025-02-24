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İran’da enerji tasarrufu için kamu kurumları ve okulların tatili bir gün uzatıldı

İran’da enerji tasarrufu için kamu kurumları ve okulların tatili bir gün uzatıldı

İran'da başkent Tahran dahil bir çok eyalette enerji tasarrufu amacıyla okullar ve devlet kurumları salı günü de tatil edildi.

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İran medyasında yer alan haberlere göre, Tahran, Doğu Azerbaycan, Elburz, Güney Horasan, Gülistan, Rezevi Horasan, Simnan, Kuzey Horasan, Merkezi, Kürdistan, Gilan, Mazenderan, Kirmanşah ve Batı Azerbaycan gibi bir çok eyalette üniversiteler dahil tüm eğitim kademeleri ve kamu kurumları yarın da tatil ilan edildi.

Kararın, soğuk havadan kaynaklı enerji tüketiminde meydana gelen artışın düşürülmesi amacıyla alındığı aktarıldı.

Buna göre, dersler uzaktan eğitimle yapılacak.

Tahran Valiliğinin Sivil İşlerden Sorumlu Yardımcısı Kemaleddin Mircaferiyan, Tahran'ın çeşitli bölgelerinde soğuk havanın devam ettiğini gösteren meteorolojik raporlar alındığını ve enerji tüketiminde tasarruf nedeniyle bu kararı aldıklarını belirtti.

Başkent Tahran dahil bir çok eyalette bugün de aynı gerekçeyle üniversiteler dahil tüm eğitim kademeleri ve kamu kurumları tatil edilmişti.

Dünyanın en büyük doğal gaz ve petrol rezervlerine sahip ülkelerinden biri olan İran, son aylarda ekonomik yaptırımların ağır baskısı, yetersiz altyapı yatırımları ve hızla artan enerji talebi nedeniyle ciddi enerji krizlerinden birini yaşıyor.

Enerji tasarrufu uygulamaları, ülkede son aylarda giderek daha fazla yaygınlaşmış durumda. Özellikle soğuk havalarda enerji talebinin zirveye ulaşmasıyla birlikte kaynakların tasarruflu kullanılması için yetkililer sık sık halka çağrı yapıyor.

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