Galatasaray'a sakatlık şoku! 2 isim devam edemedi

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki derbide Galatasaray, sakatlıklar nedeniyle zorunlu değişiklikler yaptı. Roland Sallai ve yeni transfer Eren Elmalı sakatlanarak oyuna devam edemezken, yerlerine Dries Mertens, Kaan Ayhan ve Ahmed Kutucu dahil oldu.

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Trendyol Süper Lig, 25. haftasında oynanan dev derbi heyecanı ile devam etti.

Galatasaray'da Roland Sallai ve yeni transfer Eren Elmalı, sakatlıkları sebebiyle maça devam edemediler.

Dakika 78'de kenara gelen Eren Elmalı'nın yerine Dries Mertens oyuna dahil oldu.

89. dakikada ise Victor Osimhen ile Roland Sallai oyundan çıktı. Kaan Ayhan ve Ahmed Kutucu oyuna dahil oldu.