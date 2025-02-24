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Derbide gerginlik! Mert Hakan ile Osimhen...

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin 33. dakikasında Osimhen, Yusuf Akçiçek ile girdiği mücadelede yerde kaldı ve penaltı bekledi ancak hakem Vincic oyunu devam ettirdi. Bu karar sonrası Osimhen ile Mert Hakan arasında sözlü tartışma yaşanırken, iki takımın yedek kulübeleri de gerginliğe dahil oldu.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde 33. dakikada sinirler gerildi.

Victor Osimhen, Yusuf Akçiçek ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Osimhen ve Galatasaray yedek kulübesi penaltı bekledi.

Hakem Vincic, VAR'ı bir süre dinledikten sonra oyunun devam etmesini istedi. Bu sırada Osimhen ile Fenerbahçe yedek kulübesineki Mert Hakan sözlü dalaşa girdi. Osimhen, Mert Hakan'a sus işareti yaptı.

Yedek kulübelerinin de tartışmaya dahil olmasının ardından iki takımın idari menajerleri sarı kart gördü.

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