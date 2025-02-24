Tekirdağ'da 5'inci kattaki evinin balkonundan eşyaları atarak etrafa zarar veren kişi gözaltına alındı

Tekirdağ'da bir apartmanın 5'inci katında oturan ve balkondan eşyalar atarak araçlara zarar verdiği belirlenen zanlı gözaltına alındı.

Ertuğrul Mahallesi'ndeki bir apartmanın 5'inci katında ikamet eden kişinin vücut geliştirme sporunda kullanılan ağırlıklar, saksı ve masa gibi eşyaları balkondan aşağı attığını görenler durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sinir krizi geçirdiği ileri sürülen kişinin attığı eşyalar, olay yerine gelen ekip aracına ve park halindeki 4 otomobile zarar verdi.

Şüpheli N.A. gözaltına alındı.