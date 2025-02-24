Mert Hakan için statta ''Onlar arkadan havlarlar'' şarkısı çaldı
Fenerbahçe oyuncusu Mert Hakan Yandaş, Galatasaray derbisi öncesi stadyumda gezdi. Taraftarların tepkisi üzerine 'Onlar arkadan havlarlar' şarkısı çalındı.
Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, Galatasaray derbisi öncesi ellleri cebinde sahada gezdi.
"HAV HAV HAV" ŞARKISI ÇALDI
Sarı-kırmızılı tribünlerin önüne gitti. Bir süre ultrAslan tribününün önünde bekleyen Mert Hakan'a taraftar tepki gösterirken, stadyumdan "Onlar arkadan havlarlar" şarkısı çalındı.