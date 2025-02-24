Fenerbahçe tribünlerindeki meşaleler derbiyi durdurdu
Trendyol Süper Lig'deki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ikinci yarısında tribün olayları nedeniyle oyun kısa süreliğine durdu. Fenerbahçeli taraftarların yaktıkları meşaleleri Galatasaray tribünlerine fırlatması üzerine hakem Slavko Vincic oyunu durdurarak olayların yatışmasını bekledi.
Trendyol Süper Lig'in dev derbisi Galatasaray-Fenerbahçe mücadelesi oynanırken maçın hakemi Slavko Vincic, karşılaşmanın 2. yarısında tribünde gerçekleşen olay nedeni ile maçı durdurdu.
Fenerbahçeli taraftarların yaktıkları meşaleleri Galatasaraylı taraftarların bulunduğu tribünlere fırlatması üzerine maçta kısa süreli bir bekleme yaşandı.
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