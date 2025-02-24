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Karadeniz Sahil Yolu iki tırın çarpışması sonucu ulaşıma kapandı

Karadeniz Sahil Yolu iki tırın çarpışması sonucu ulaşıma kapandı

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, Karadeniz Sahil Yolu'nun Trabzon-Giresun güzergahı ulaşıma kapandı.

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Akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, Karadeniz Sahil Yolu'nda etkili oldu.

Trabzon-Giresun güzergahının Çarşıbaşı ilçe girişindeki liman mevkisinde, sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen iki tır çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nun Trabzon-Giresun güzergahı ulaşıma kapandı. Bölgede yolun ulaşıma açılması için ekiplerin çalışması devam ediyor.

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