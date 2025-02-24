Bayraktar TB2’ler Sudan’da dengeleri değiştirdi

Sudan ordusu, El-Ubeyd kentindeki HDK ablukasını kırarak stratejik bir zafer kazandığını duyurdu. Türkiye’den tedarik edilen Bayraktar TB2’lerin sahada büyük rol oynadığı belirtilirken, bu gelişmenin Kuzey Darfur’un başkenti Faşir’in kurtuluşu için de kritik olduğu vurgulandı.

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Sudan ordusu, Kuzey Kordofan eyaletinin merkezi El-Ubeyd kentini kuşatma altında tutan paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri’ne (HDK) karşı önemli bir zafer kazandı. Ordu, pazar günü yaptığı açıklamada, şehrin doğusundaki askerlerle birleşerek HDK ablukasını kırmayı başardığını duyurdu.

El-Ubeyd, başkent Hartum ile Darfur bölgesi arasındaki kritik ulaşım yollarını kontrol eden stratejik bir konumda bulunuyor. Askeri yetkililer, bu bölgedeki hâkimiyetin sağlanmasının savaşın seyrini değiştirebileceğini belirtiyor.

KUZEY DARFUR'UN BAŞKENTİ İÇİN KRİTİK GELİŞME

Sudan Maliye Bakanı Gibril İbrahim, kuşatmanın kaldırılmasını “önemli bir dönüm noktası” olarak nitelendirdi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, El-Ubeyd zaferinin HDK’nin Mayıs ayından bu yana kuşatma altında tuttuğu Kuzey Darfur’un başkenti Faşir’in kurtuluşu için de kritik bir adım olduğunu vurguladı.

KUTEYNE DE KONTROL ALTINDA

Bununla birlikte, Sudan ordusu Beyaz Nil eyaletindeki Kuteyne kentini de kontrol altına aldığını duyurdu. Ordu komutanlarından Binbaşı Muhammed Kala, “Kuteyne şehri, düşmanın yenilgisinden sonra tamamen özgürdür.” ifadelerini kullandı.

BAYRAKTAR TB2’LER SAHADA DENGELERİ DEĞİŞTİRİYOR

Sudan ordusunun HDK’ye karşı verdiği mücadelede, Türkiye’den tedarik edilen Bayraktar TB2 insansız hava araçları büyük rol oynuyor. Ekim ayında teslim edilen TB2’ler, Kasım ayından itibaren operasyonlara katılarak HDK mevzilerine ağır darbeler indirdi.

HDK'NİN TOPÇU SİSTEMLERİNİ İMHA ETTİ

Sudan Tribune gazetesine konuşan üst düzey bir askeri yetkili, TB2’lerin HDK’ye ait topçu sistemlerini nokta atışıyla imha ettiğini ve düşman unsurların savaş kapasitesini önemli ölçüde azalttığını ifade etti.

ALTIN MADENLERİNİ ELDE TUTMA ÇABASI

Libya ve Çad üzerinden Wagner milislerinin ve BAE'nin desteğini alan HDK, Sudan’daki altın madenlerinin kontrolünü elinde tutmak için yıllardır kanlı bir savaş yürütüyor. Bu çatışmalar sonucu 150 binden fazla insanın hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

Kaynak: haber7