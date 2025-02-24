Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları neler?

Galatasaray, Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalarak Süper Lig'de 6 puanlık farkla liderliğini sürdürdü. Sarı-kırmızılılar, ikili averajda üstünlük sağlarken, Fenerbahçe Avrupa ve ligde yoluna devam ediyor. İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları...

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Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan Galatasaray, zirvede 6 puanlık farkı korudu.

Bu sonuçla Galatasaray, ligdeki 4. beraberliğini yaşadı. Geride kalan bölümde 20 de galibiyeti bulunan sarı-kırmızılı ekip, puanını 64'e taşıdı. "Cimbom" namağlup ünvanını koruyarak 6 puan farkla liderliğini devam ettirdi. İkinci sıradaki Fenerbahçe ise puanını 58 yaptı.

İkili averaj Galatasaray'da

Galatasaray, Fenerbahçe karşısında ikili averaj avantajını ele geçirdi. Ligin ilk yarısında Kadıköy'de yapılan müsabakayı 3-1 kazanan sarı-kırmızılı ekip, sahasında 0-0 berabere kalarak ikili averajda üstünlüğü elde etti. Galatasaray, sezon sonunda puan durumunda eşitlik olması halinde rakibinin üstünde yer alacak.

Galatasaray'ın fikstürü

Galatasaray'ın Süper Lig'de oynayacağı diğer maçlar şu şekilde:

Kasımpaşa (Deplasman)

Alanyaspor (Deplasman)

Antalyaspor (İç saha)

Beşiktaş (Deplasman)

Samsunspor (Deplasman)

Bodrum FK (İç saha)

Eyüpspor (Deplasman)

Sivasspor (İç saha)

Trabzonspor (Deplasman)

Kayserispor (İç saha)

Göztepe (Deplasman)

Başakşehir (İç saha)

Avrupa'dan elenen sarı-kırmızılı ekip, Ziraat Türkiye Kupası'nda bu hafta Konyaspor'la sahasında karşılaşacak. Galatasaray'ın gruptan çıkması durumunda Türkiye Kupası'nda oynayacağı maçlar da belli olacak.

Fenerbahçe'nin fikstürü

Galatasaray'a göre bundan sonraki süreçte daha az deplasmana gidecek olan Fenerbahçe'nin geri kalan fikstürü şu şekilde:

Antalyaspor (İç saha)

Samsunspor (İç saha)

Bodrum FK (Deplasman)

Trabzonspor (İç saha)

Sivasspor (Deplasman)

Kayserispor (İç saha)

Gaziantep FK (Deplasman)

Beşiktaş (İç saha)

Başakşehir (Deplasman)

Eyüpspor (İç saha)

Hatayspor (Deplasman)

Konyaspor (İç saha)

Yoluna Avrupa'da da devam eden sarı-lacivertli kulüp, Ziraat Türkiye Kupası'nda bu hafta Gaziantep FK ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe'nin gruptan çıkması durumunda Türkiye Kupası'nda oynayacağı maçlar da belli olacak.

Öte yanda UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükselen Fenerbahçe, 6 ve 13 Mart tarihlerinde Rangers'le karşılaşacak. Fenerbahçe, Avrupa'da yoluna kaypısız devam etmesi durumunda 2 çeyrek final, 2 yarı final ve 1 de final maçına çıkacak.