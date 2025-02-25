AK Parti kulislerinde konuşulan seçim tarihi belli oldu ilk hedef ise...

AK Parti'nin Cumhurbaşkanlığı seçimi için 7 Kasım 2027 tarihini düşündüğü iddia edildi. Kulislerde konuşulanlara göre; AK Parti'ye milletvekili transferleri devam edecek. Hedef ise 360 vekil sayısına ulaşıp Meclis'ten seçim kararı çıkartmak.

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Türkiye gazetesinin haberine göre; kongre sürecini tamamlayan AK Parti'de, en önemli gündem maddesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden adaylığının önünü açmak olacak. Bu kapsamda AKP'ye diğer partilerden milletvekili katılımlarının devam edeceği belirtiliyor. Kulislerde, asıl hedefin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden adaylığı için 360 çoğunluğuna ulaşarak Meclis’ten seçim kararı çıkarmak olduğu konuşuluyor.

Cumhur İttifakı cephesinde (AK Parti, MHP, Hüda-Par ve DSP) son katılımlarla birlikte sandalye sayısı 324’e ulaşmış durumda. Yeniden Refah Partisi’nin destek vermesi durumunda ise bu sayı 328’e çıkıyor.

Ancak bu sayı Meclis’te seçim kararı alınmasında yeterli olmuyor. Seçim kararı alabilmek için 360 milletvekilinin oyu gerektiğinden, önümüzdeki günlerde bazı bağımsız milletvekillerinin yanı sıra, Gelecek, DEVA ve İyi Parti’den yeni katılımların olabileceği belirtiliyor. AK Parti yönetimi de partiye katılımlar konusunda kapıları açık tutmaya devam edecek.

7 Kasım 2027'de seçim planı

Parti kulislerinde bir süredir muhalefetin erken seçim taleplerine 2027 sonbaharı işaret edilerek karşılık veriliyor. Hatta seçim için 7 Kasım 2027 tarihi dillendirilmeye başladı. Muhalefetin 2026’dan sonraya kalan seçim için Meclis’ten alınacak bir karara destek vermeyeceklerini söylemesine rağmen, AK Parti yönetimi, “Günü geldiğinde hiç kimse seçimden kaçamaz. Bunu millete anlatamazlar. O nedenle şu anda en mantıklı yol, 2027 sonbaharında seçim yapılması olacaktır" görüşünü dile getiriyor.