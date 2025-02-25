ABD, BM'deki Ukrayna oylamalarında iki kez Rusya'yla aynı oyu kullandı

ABD, Birleşmiş Milletler'de Ukrayna'nın Rusya tarafından işgalinin üçüncü yıldönümünde Birleşmiş Milletler'de yapılan oylamalarda iki kez Rusya ile aynı oyu kullandı.

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İlk olarak iki ülke, Avrupalıların Moskova'nın hamlelerini kınayan ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü destekleyen ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kabul edilen tasarıya ret oyu kullandı.

Daha sonra da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde savaşa son verilmesini isteyen fakat Rusya'ya herhangi bir eleştiri yöneltmeyen tasarıya destek verdi.

Güvenlik Konseyi'ndeki tasarı kabul edilirken, tasarı metnindeki değişiklik girişimleri veto edilen iki önemli Amerikan müttefiki İngiltere ve Fransa oylamaya katılmadı.

İki tasarı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşürken ele alındı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer da Perşembe günü ABD Başkanını ziyaret edecek.

Görüş ayrılığı, 193 üyeli BM Genel Kurulu'nda ABD'li diplomatların, "Rusya- Ukrayna Savaşı savaşı sırasındaki can kaybını vurgulayan ve derhal sona ermesini isteyen kendi tasarılarını gündeme getirmesiyle gözler önüne serildi.

Avrupalı diplomatlar ise Rusya'yı işgal nedeniyle suçlayan ve Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğünü destekleyen daha ayrıntılı bir tasarı gündeme getirdi.

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Mariana Betsa "Saldırının ödüllendirilmesini değil, kınanmasını yeniden teyit etmemiz gerekiyor" dedi.

BM Genel Kurulu üyeleri Avrupalıların tasarısına 93 oyla destek verdi fakat ABD sadece oylamaya katılmamak yerine, Rusya, İsrail, Kuzey Kore, Belarus, Macaristan ve diğer 11 ülkeyle birlikte ret oyu kullandı. 65 ülke de oylamaya katılmadı.

ABD'nin tasarısı da BM Genel Kurulu'ndan geçti, ancak dili Ukrayna'yı destekleyecek şekilde değişince, ABD oylamaya katılmadı.

15 üyeli BM Güvenlik Konseyi'nde ise ABD tasarısının değişmemiş hali 10 oyla kabul edilirken, İngiltere, Fransa, Danimarka, Yunanistan ve Slovenya oylamaya katılmadı.

ABD'nin BM Büyükelçisi Vekili Dorothy Camille Shea ABD'nin tasarısını "Geriye değil, ileriye bakan basit bir tarihi açıklama. Tek fikre, savaşı bitirmeye odaklanmış bir tasarı" dedi.