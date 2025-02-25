Sırp lider Vucic, BM'de Rusya'nın Ukrayna'dan çekilmesi için verdikleri "evet" oyu için özür diledi

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ülkesinin Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda tüm Rus birliklerinin Ukrayna'dan derhal çekilmesini talep eden karar tasarısına "evet" oyu vermesi nedeniyle halkından özür dilediğini söyledi.

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Vucic, ülkesinde televizyon programında yaptığı açıklamada, BM Genel Kurulu'nda Rus birliklerinin Ukrayna'dan çekilmesini talep eden karar tasarısına destek verdiklerini ve bunun hata olduğunu düşündüğünü belirtti.

Sırbistan'ın "evet" oyu verdiği karar tasarısı konusunda "çekimser" kalması gerektiğini aktaran Vucic, şunları kaydetti:

"Bu konuda tarafsız bir tutum sergilememiz gerekirdi. Sırbistan'ın bir hata yaptığını düşünüyorum, bu yüzden Sırbistan vatandaşlarından özür diliyorum ve bunun sorumluluğunu üstleniyorum. Belki yorgunum, belki fazla meşgulüm ve her şeye yetişemiyorum. Avrupa tarafından sunulan karar tasarısına 'evet' oyu verdik. ABD'nin sunduğu karar tasarısı konusunda ise tam da olması gerektiği gibi hareket ettik ve çekimser kaldık. Ancak benim düşünceme göre, Avrupa karar tasarısında da çekimser kalmalıydık. Bu yüzden Avrupa'da siyasi desteğimi veya puanlarımı kaybedeceğim kesin ama yine de Sırbistan'ın çekimser kalması gerektiğine inanıyorum."

Cumhurbaşkanı olarak kendi görüşünü ve tutumunu dile getirme hakkı bulunduğunu belirten Vucic, ülkesinin çıkarları doğrultusunda çekimser kalmaları gerektiğini ifade etti.

BM Genel Kurulu'ndaki oylama

BM Genel Kurulu'ndaki oturumda, Ukrayna'nın hazırladığı, "Rus güçlerinin derhal geri çekilerek savaşın sonlandırılmasını" talep eden ve Avrupa Birliği (AB) ülkeleri tarafından da desteklenen karar tasarısı oylamaya sunuldu.

Genel Kurul'daki oylamada 18 "hayır" oyuna karşılık 93 "evet" oyuyla Ukrayna'nın tasarısı kabul edildi. Oylamada 65 ülke çekimser kaldı.

Oylamada, ABD ve Rusya tasarıya "hayır" oyu verirken, Türkiye "evet" oyu veren ülkeler arasında yer aldı.

Öte yandan Ukrayna'nın tasarısının yanı sıra ABD tarafından sunulan tasarıda "Rusya-Ukrayna çatışması" ifadesi için "Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'yı tam kapsamlı işgali" şeklinde yapılan değişikliklerin salonda kabul edilmesi sonucu, ABD kendi tasarısının oylamasında çekimser oy kullanmıştı. ABD'nin tasarısı 8'e karşı 93 oyla kabul edilirken, 73 ülke de çekimser kalmıştı.