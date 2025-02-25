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Galatasaray'dan Jose Mourinho için UEFA ve FIFA'ya suç duyurusu

Galatasaray'dan Jose Mourinho için UEFA ve FIFA'ya suç duyurusu

Galatasaray, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun "maymun" ifadesi nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını ve UEFA ile FIFA’ya şikâyet edeceklerini duyurdu. Sarı kırmızılı kulüp, Mourinho’nun Türkiye’de sürekli aşağılayıcı ifadeler kullandığını öne sürerek, rakip takımın bu söylemler karşısında nasıl bir tavır alacağını takip edeceklerini belirtti.

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Galatasaray, resmi kanalları üzerinden yayınladığı açıklama ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun gündem olan "maymun" sözlerini eleştirdi.

Sarı kırmızılı kulüp, Mourinho ile ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı. İşte o açıklama...

"IRKÇI SÖYLEMLERİ NEDENİYLE..."

Türkiye'de çalışmaya başladığından beri düzenli olarak Türk insanını aşağılayıcı sözler sarf eden Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, bugün ahlak dışı ifadelerine insanlık dışı söylemleri de eklemiştir.

Jose Mourinho hakkında bu ırkçı söylemleri nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunacağımızı, UEFA ve FIFA nezdinde de şikayetçi olacağımızı bildiririz. Tüm bu girişimlerimizin yanında "Ahlak timsali" rakibimizin teknik direktörlerinin bu söylemi hakkında göstereceği tavrı takip edeceğiz.

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