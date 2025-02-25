Abdullah Gül’ün eski basın danışmanı Ahmet Sever hayatını kaybetti

Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanlığı dönemi boyunca basın müşavirliğini üstlenen Ahmet Sever, geçirdiği kalp krizi sonucu 62 yaşında hayatını kaybetti. Türkiye’nin yakın siyasi tarihinde önemli bir isim olarak tanınan Sever, özellikle Gül’ün başkanlık döneminde medyayla ilişkilerin yönetilmesinde kritik bir rol oynamıştı.

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Türkiye'nin eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün basın danışmanlığını üstlenen Ahmet Sever, 62 yaşında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Uzun yıllar siyaset dünyasında önemli bir isim olarak bilinen Sever, Gül ile olan yakın ilişkisi ve profesyonel kariyerinde üstlendiği görevlerle tanınıyordu.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün eski basın danışmanı Ahmet Sever kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve Dışişleri Bakanlığı görevlerinde, yaklaşık 12 yıl boyunca Abdullah Gül'e medya ve iletişim konularında başdanışmanlık yapan gazeteci Ahmet Sever'in, 'Abdullah Gül ile 12 Yıl' ile ‘İçimde Kalmasın’ -‘Tanıklığımdır’ kitapları bulunuyordu.

Alınan bilgilere göre, Ahmet Sever'in Barcelona'da okuyan ikiz oğulları Barış ve Can'ın annesi yapımcı Ayşen Sever, bu akşam telefonla ulaşamayınca yakınlarını aradı. Oğulları Barış ve Can ile Barcelona'da bulunan Ayşen Sever'in uyarması kaygılanması üzerine arkadaşları Ahmet Sever'in Cihangir'deki evine gitti.

Kapının açılmaması üzerine emniyete haber verildikten sonra girilen evde, Ahmet Sever'in oturmakta olduğu koltukta kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Çarşamba günü planlanan cenaze töreni programının, Ayşen, Barış ve Can Sever'in bu sabah Barcelona'dan İstanbul'a gelmelerinin ardından netleşeceği öğrenildi.

AHMET SEVER KİMDİR?

Ahmet Sever, 1960 yılında Konya’da doğdu. Eğitimini Brüksel Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde tamamladı.

Ahmet Sever, kariyerine uluslararası medyada adım attı. 1983-1998 yılları arasında Milliyet gazetesinin Brüksel muhabirliği ve temsilciliği görevlerini yürüttü. Bu süreçte BBC Köln ve Almanya’nın Sesi radyolarında da görev aldı, Mehmet Ali Birand’ın 32. Gün ekibinde çalıştı.

Sever, 1998’de Türkiye’ye döndü. Milliyet gazetesi ve CNN TÜRK’te haber müdürlüğü pozisyonlarında çalıştı.

Avrupa Birliği konusundaki uzmanlığını CNN TÜRK ve TRT’de hazırladığı programlarla sürdürdü. Bu dönemde AB ilişkileri konusunda danışmanlık yaptı.

ÇANKAYA KÖŞKÜ'NDEKİ GÖREVLERİ

Sever ayrıca, Abdullah Gül’ün siyasi kariyerinde önemli görevler üstlendi. 2003 Ocak ayında, Gül’ün başbakanlığı sırasında basın ve iletişim başdanışmanlığı yaptı.

2004-2007 yılları arasında Abdullah Gül’e bağlı Avrupa Birliği İletişim Grubu Başkanlığı’nı sürdürdü.

Abdullah Gül cumhurbaşkanı seçildiğinde Sever, Çankaya Köşkü’nün basın ilişkilerini yönetmeye başladı. Sever, Medya, İletişim ve Halkla İlişkiler Başmüşavirliği görevini üstlendi.

TANIKLARININ KİTAPLARINDA YAZDI

Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve Dışişleri Bakanlığı görevlerinde, yaklaşık 12 yıl boyunca Abdullah Gül'e medya ve iletişim konularında başdanışmanlık yapan gazeteci Ahmet Sever'in, 'Abdullah Gül ile 12 Yıl' ile ‘İçimde Kalmasın’ -‘Tanıklığımdır’ kitapları bulunuyordu.

'İçimde Kalmasın’ adı ve ‘Tanıklığımdır’ alt başlığıyla Destek Yayınları'ndan çıkan ikinci kitabında Sever, 27 Nisan e-muhtırasından sonra yapılan erken seçimin ardından, 11. Cumhurbaşkanı seçilinceye kadar Gül ve Recep Tayyip Erdoğan arasında gelişen süreci aktarmıştı.