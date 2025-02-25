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Bolu'da yolcu otobüsü tıra çarptı! Yaralılar var

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bolu'da yolcu otobüsü tıra çarptı! Yaralılar var

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

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M.Ö. idaresindeki 59 KS 104 plakalı yolcu otobüsü, M.A. yönetimindeki 63 AEV 732 plakalı tıra arkadan çaptı.

Kazada yaralanan otobüsteki 6 kişi, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Bolu kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından otobüste bulunan yolcular, başka bir otobüse aktarıldı.

Ulaşımın kontrollü sağlandığı yolda, kaza yapan araçların kaldırılması için çalışma sürüyor.

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