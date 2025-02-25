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Cem Küçük'ten dikkat çeken İmamoğlu açıklaması! Diploma sahte mi?

Cem Küçük'ten dikkat çeken İmamoğlu açıklaması! Diploma sahte mi?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite zamanında Kıbrıs'ta üniversite okurken, denkliği bulunmayan İstanbul Üniversitesi’ne usulsüz geçiş yaptığına ilişkin iddialardan sonra yargı süreci başladı. Sürece ilişkin Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük'ten dikkat çeken bir yorum geldi. Küçük, "İmamoğlu'nun diploması sahte değil" dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu hakkında, üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla başlatılan "resmi belgede sahtecilik" soruşturması kapsamında, 26 Şubat 2025 tarihinde ifadesi alınmak üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına çağrılmıştı. Ancak, kamu görevi nedeniyle bu tarihe katılamayacağını belirten İmamoğlu, mazeret dilekçesi sundu. Yapılan değerlendirme sonucunda dilekçesi kabul edilerek ifadesi 5 Mart 2025 tarihine ertelendi.

Soruşturmanın temelinde, İmamoğlu'nun diploması ve belge geçiş işlemlerinde usulsüzlük iddiaları yer aldı. TGRT Haber'in Medya Kritik programında Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"DİPLOMADA BİR ŞEY YOK"

Küçük, "Diplomada bir şey yok. Geçiş işlemi usulsüz. YÖK’ün KKTC’deki üniversitelere denklik vermesi 93’te. İmamoğlu elindeki evrakları göstermeli. Yatay geçiş işlemi iptal edilir. Üniversite ‘hukuka uygundur veya değildir’ desin" ifadelerini kullandı.

Küçük, iddiaların aslında belgenin kendisinden ziyade, evrakların düzenlenme ve geçiş sürecine yönelik olduğunu öne sürdü.

Soruşturmanın ilerleyen süreçte nasıl sonuçlanacağı merakla beklenirken, İmamoğlu'nun 5 Mart’ta savcı karşısında ifade verecek.

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