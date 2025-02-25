Rıdvan Dilmen derbiyle ilgili konuştu Fenerbahçe'ye eleştiri

Süper Lig'de heyecan 25. hafta karşılaşmaları ile sürerken Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan kritik karşılaşma 0-0 beraberlikle tamamlanırken ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ilk 45 dakikası golsüz beraberlikle geçilirken, usta yorumcu Rıdvan Dilmen mücadelede ilk devrenin tamamlanmasının ardından maça dair değerlendirmelerde bulundu.

Dilmen değerlendirmesinde dikkat çeken ifadeler kullandı:

"1 dakika uzatma, Galatasaray - Fenerbahçe tarihine geçmiştir. 17-18 tane de faul oldu maçta."

"Fenerbahçe'de 'bize beraberlik yetmez' mentalitesini görmedim oyun anlamında."

"Victor Osimhen diye bir karakter gelmiş ve bu oyuncu kiralık. Dünyanın en değerli kulüpleri 75 milyon € vermeye hazır. Bugün her yere usanmadan bıkmadan koştu."

"Fenerbahçeli olarak üzüldüm"

"Ben Fenerbahçeli olarak biraz daha üzüldüm. Alan memnun sata memnun gibiydi. İşin ilginç tarafı hakem çok mutluydu."

"Medya taraftarı öyle bir hazırladı ki. Hakemin en ufak hatasında paramparça yapacaklardı. Bugün yerli bir hakem olsaydı yedek kulübelerinde en az 4'er 5'er sarı kart 2 kırmızı kart olurdu."