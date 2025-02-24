Süper Lig'de heyecan artıyor! İşte güncel puan durumu...
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Trendyol Süper Lig'in 25 haftası Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ile sona erdi. Ligde sona yaklaştıkça hem zirve, hem de düşme hattında heyecan giderek artıyor. İşte 25. hafta sonrası Trendyol Süper Lig'de güncel puan durumu...
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında futbolseverler, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için ekranları başına kilitlendi.
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RAMS Park'ta kıran kırana geçen mücadelede iki takım da fileleri havalandırmayı başaramadı.
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Takımlar birer puanı hanelerine yazdırırken Galatasaray, Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını korudu.
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İşte 'Kıtalararası Derbi' sonrası Trendyol Süper Lig'deki güncel puan durumu...
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