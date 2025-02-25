Tiryakilere kötü haber! Sigaraya yeni zam geliyor

Mart ayında sigara fiyatlarına 5 lira zam bekleniyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Dündar, alkol fiyatlarında ise bir artış öngörülmediğini açıkladı.

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Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, tütün ve alkol fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Dündar, mart ayında sigara fiyatlarına zam beklendiğini açıklarken, alkol ürünlerinde ise fiyat değişikliği öngörülmediğini belirtti.

Dündar, sigaraya önümüzdeki ay 5 lira zam yapılmasının beklendiğini ifade etti.

Sigaraya yönelik düzenli fiyat artışları, döviz kuru dalgalanmaları, vergi yükü ve maliyet artışları gibi faktörlere bağlı olarak gerçekleşirken, yeni zam dalgasının tütün ürünleri tüketicilerini nasıl etkileyeceği merakla bekleniyor.