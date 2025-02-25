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Trafikte kayınpeder dehşeti!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Trafikte kayınpeder dehşeti!

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde damadını tabancayla yaralayan kayınpeder gözaltına alındı.

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Trafikte karşılaşan A.G. ile kayınpederi Y.K. arasında ailevi sebeplerden tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Y.K, otomobilinden damadı A.G'nin bulunduğu araca doğru tabancayla ateş etti.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan A.G, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Y.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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