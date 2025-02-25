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Operasyonda kalp krizi geçiren polis memuru İbrahim Birol şehit oldu

Operasyonda kalp krizi geçiren polis memuru İbrahim Birol şehit oldu

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda kalp krizi geçiren polis memuru İbrahim Birol'un şehit olduğunu duyurdu.

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Çiçek, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına geçit vermemek için emniyet güçlerinin aman vermeden çalıştığını bildirdi.

Bugün de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesinde görevli polis memuru Birol'un kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini aktaran Çiçek, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bugün yapılan suçüstü operasyonda polisimizin 'dur' ihtarına uymayan zehir satıcıları kıskıvrak yakalanarak gençlerimizi zehirleyemeden ele geçirildi. Ancak bu esnada narkotik Şube Müdürlüğü personelimiz, polis memurumuz İbrahim Birol geçirdiği kalp krizi sonucu yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayıp görev esnasında şehit düşmüştür. Şehidimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm milletimize başsağlığı diliyorum."

Bakan Yerlikaya'dan şehit polis için başsağlığı mesajı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri'de ekip aracıyla seyir halindeyken rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru İbrahim Birol için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin başı sağ olsun. Kayseri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli kahraman polisimiz İbrahim Birol, ekip aracıyla seyir halindeyken rahatsızlandı ve kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Acımız çok büyük. Şehidimize Allah'tan rahmet ailesine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun." ifadelerine yer verdi.

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