Derbi maçının tartışılan pozisyonları Ahmet Çakar hakem Slavko Vincic'in kararları için ne dedi?

Ahmet Çakar, Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yöneten Sloven hakem Slavko Vincic'in performansını değerlendirdi. Çakar, "Sonuca etkisi yok. Ama kötü maç yönetti" dedi.

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Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçı, 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Galatasaray'ın istemediği yabancı hakem kararı tartışmaları altında oynanan maçta gözler Sloven hakem Slavko Vincic'in kararlarına çevrildi.

Sabah gazetesi yazarı Ahmet Çakar, bugünkü yazısında derbi maçının yabancı hakeminin kararlarını yorumladı:

"Sonuca etkisi yok. Ama kötü maç yönetti. Yanlış fauller, kestiği avantajlar, vermediği elle oynamalara baktığımızda bu seviye için fazlaca hatalı. Fenerbahçe'nin ilk yarıda iptal edilen golünde Szymanski'nin Muslera'ya faulü var. Karar doğru. Hemen ardından Osimhen, Fenerbahçe ceza alanı içinde yerde kaldı. Galatasaray penaltı bekledi ama böyle basit bir penaltı olmaz. Yine Oğuz topu çıkartırken topa vurduğu esnada top eline çarptı. Penaltıyla uzaktan yakından alakası olamaz. Çünkü topa vurup uzaklaştırmaya çalışan Oğuz, herhalde kendi uzaklaştırdığı topu elle kesecek hali yok."