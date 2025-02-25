Fiat kampanyası dolu dizgin gidiyor 300 bin liraya 0 faizli kredi

Fiat Professional'da şubata özel 0 faizli kredi avantajı sürüyor.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Fiat Professional ürün gamının modelleri Doblo, Scudo, Ulysse ve Ducato satış kampanyasıyla yeni sahiplerini bekliyor.

Doblo'nun Combi gövde seçeneği ve markanın 8+1 kişilik modeli Ulysse, kampanya dahilinde 300 bin liraya 12 ay vade ile yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle satın alınabiliyor.

Ay sonuna kadar Scudo Van ve Combimix modelleriyle Ducato'da 400 bin liraya 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi fırsatı bulunuyor.

Kampanyada 989 bin 900 liralık başlangıç fiyatıyla öne çıkan Doblo Combi ve Ulysse'de 75 bin lira nakit indirim sunuluyor.

Tercihini Scudo'dan yana kullanacak müşteriler, 50 bin liralık, Ducato Van ve kamyonet modellerinden birini satın alacak olan müşteriler ise 75 bin liralık nakit indirimi fırsatından yararlanabiliyor.

Ayrıca, vergi levhası sahipleri, ay boyunca showroom'a özel model bazlı indirim fırsatlarından da yararlanabiliyor.