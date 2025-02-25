Yeni doğan bebeğini havalimanında klozete atmıştı! Cezası belli oldu

Antalya Havalimanı'nda klozete yeni doğan bebeği bırakan Rus kadın 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Rus uyruklu Ekaterina Burnazkina (28) ve tutuksuz yargılanan annesi Elena Burnazkina (47) ile avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti Ekaterina Burnazkina'yı "kendini savunamayacak yakın akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırdı. Anne Elena Burnazkina hakkında ise beraat kararı verildi.

Olay: Antalya Havalimanı polisine, 13 Ekim 2024'te akşam saatlerinde temizlik görevlisi tarafından engelli tuvaletindeki klozet içinde yeni doğmuş bebek bulunduğuna yönelik ihbar yapılmış, bebeğin Rus uyruklu Ekaterina Burnazkina tarafından terk edildiği tespit edilmişti.

Tedavisinin ardından gözaltına alınan Ekaterina Burnazkina ve annesi Elena Burnazkina tutuklanmıştı. Anne Elena Burnazkina, ilk duruşmada adli kontrol şartıyla tahliye edilirken, bebeğe de kayyım atanmasına karar verilmişti.

Geçen duruşmada esas hakkındaki son görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın, yeni doğan bebeğin göbek kordonunu bağlanmaksızın, soğuktan ve klozetteki sudan etkilenmesini önleyecek hiçbir tedbir almadan, çıplak ve ayakları suyun içinde bir şekilde havalimanı klozetinin içerisine bıraktığının tespit edildiğini belirtmişti.