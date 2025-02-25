MKYK'ya seçilen Mesut Özil'den dikkat çeken açıklama! "Sevdamız belli, davamız belli"

AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'na seçilen Mesut Özil ilk kez konuştu. Oldukça heyecanlı olduğunu söyleyen Özil, "Sevdamız belli, davamız belli! Şimdi çok çalışma zamanı!" ifadelerini kullandı.

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AK Parti 8. Olağan Kongresi'nde parti yönetimi yenilendi. Merkez Karar Yönetim Kurulu'nun (MKYK) yarısının değiştiği kongrede, en dikkat çeken isimler arasında eski futbolcu Mesut Özil yer aldı. Mesut Özil, AK Parti MKYK'ye seçilmesiyle ilgili ilk kez konuştu. Kendisini, Türkiye sevdalısı bir ailenin üyesi olarak gördüğünü belirten Özil, "Sayın Cumhurbaşkanımız 'Yürüyüşümüzü kimse durduramaz' dedi ve Türkiye'nin yeni hedeflerini tek tek sıraladı.

"ONURLU VE KUTLU BİR GÖREV"

Özil, "Bize düşen görev ülkemizin, milletin rüyalarını gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışmak olacak. Böyle onurlu ve kutlu bir göreve seçilmekten dolayı gururluyum. Allah utandırmasın" dedi.

"SEVDAMIZ BELLİ, DAVAMIZ BELLİ"

Özil ayrıca "Türkiye Yüzyılı sloganıyla yola çıkan bir ekibin parçası olmak heyecan verici. Sevdamız belli, davamız belli! Şimdi çok çalışma zamanı!" ifadelerini kullandı.