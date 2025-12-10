Türkiye'nin en çok satan elektrikli otomobilleri belli oldu! Listenin zirvesinde bakın hangi marka var?
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, 2025'in ocak-kasım döneminde Türkiye'de otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10,96 artarak 938 bin 177 adede yükseldi.
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, 2025'in ocak-kasım döneminde Türkiye'de otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10,96 artarak 938 bin 177 adede yükseldi. Hafif ticari araç satışları ise yüzde 7,13'lük artışla 238 bin 603 oldu. Bu dönemde tam elektrikli otomobil satışları yüzde 111,4 artarak 164 bin 665'e ulaştı. Öte yandan Türkiye'de en çok satılan elektrikli otomobiller belli oldu. İşte detaylar...
Türkiye'de en çok satılan elektrikli otomobiller belli oldu.
TOGG ZİRVEYİ KİMSEYE BIRAKMIYOR
Elektrikli otomobil pazarında yerli marka Togg, T10X ve T10F modelleriyle zirveye yerleşti. Ocak-kasım döneminde toplam 31 bin 715 satış gerçekleştiren Togg, yaklaşık yüzde 20 pazar payı elde etti. Bu başarı, özellikle kasım ayındaki 4 bin 235 adetlik satışla taçlandı; T10F 2 bin 366, T10X ise 1 bin 869 adetle listenin üst sıralarını domine etti. Togg'un bu performansı, yerli üretimin ve erişilebilir fiyatlandırmanın tüketicide yarattığı güveni yansıtıyor.
TESLA 2. SIRADA
Togg'u, 29 bin 955 satışla Tesla Model Y izledi.
Üçüncü sırada ise 17 bin 639 satışla BYD yer aldı; marka, tam elektrikli segmentte 7 farklı model sunarak çeşitliliği artırdı.
Bu üç marka, toplam elektrikli pazarın yüzde 47,5'ini oluşturdu. Tesla'nın kasım ayı performansı 2 bin 535 satışla ikinci sırada kalırken, BYD 1 bin 833 adetle üçüncü oldu.