Türkiye'nin en çok satan elektrikli otomobilleri belli oldu! Listenin zirvesinde bakın hangi marka var?

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, 2025'in ocak-kasım döneminde Türkiye'de otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10,96 artarak 938 bin 177 adede yükseldi. Hafif ticari araç satışları ise yüzde 7,13'lük artışla 238 bin 603 oldu. Bu dönemde tam elektrikli otomobil satışları yüzde 111,4 artarak 164 bin 665'e ulaştı. Öte yandan Türkiye'de en çok satılan elektrikli otomobiller belli oldu. İşte detaylar...