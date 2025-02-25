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MHP bu hafta da grup toplantısı yapmayacak

MHP bu hafta da grup toplantısı yapmayacak

MHP'nin bugünkü grup toplantısı iptal edildi. Sağlık kontrollerinin ardından kısa sürede mesaiye başlayacağı belirtilen Bahçeli’nin dönüş takvimiyle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık kontrollerinin ardından kısa sürede mesaiye başlayacağı açıklanmıştı. Ancak bugün yapılması planlanan MHP grup toplantısının iptal edildiği öğrenildi.

Bahçeli, 4 Şubat’ta hastaneye gitmiş ve tedavisinin 14 Şubat’ta tamamlandığı duyurulmuştu. MHP yönetimi tarafından 19 Şubat’ta yapılan açıklamada, genel başkanın Ankara’ya döndüğü ve nekahet sürecinin ardından kısa sürede çalışmalarına başlayacağı belirtilmişti.

Sözcü'nün haberine göre, MHP’nin bu haftaki grup toplantısının iptal edilmesi, Bahçeli’nin sağlık durumu ve parti çalışmalarına dönüş takvimiyle ilgili soru işaretlerine yol açtı.

Parti yönetimi tarafından toplantının iptal gerekçesi ve Bahçeli’nin dönüş sürecine dair resmi bir açıklama yapılmadı.

MHP
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