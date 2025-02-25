Yenidoğan Çetesi davasında tahliyelere itiraz

Yenidoğan Çetesi’ne ilişkin yargılamada dün dört sanığın tahliyesine karar verildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, mahkemenin kararına itiraz etti. Başsavcılığın itirazını bir üst mahkeme değerlendirecek.

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İstanbul’da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi yöneticisi ve üyesi 46 sanığın yargılandığı davada dün ara kararlar açıklandı.



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DÖRT TUTUKLU SANIK TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Birinci Hastanesi Hasta Hakları Sorumlusu Emine Avcı, Esenyurt Reyap Hastanesi'nde medikal muhasebeci Funda Özen, ambulans şoförü Hüseyin Gündüz ve acil çağrı merkezi çalışanı Serdar Yüksel’in tutuklulukta geçirdikleri süreyi göz önüne alarak tahliyelerine karar verdi.

MAKTUL BEBEKLER İÇİN AYRI AYRI İNCELEME YAPILACAK

Mahkeme, dosyanın Adli Tıp Kurumu’na gönderilerek maktul bebekler için ayrı ayrı inceleme yapılmasına, tıbbi uygulamada kusur olup olmadığına, kusurlu davranışla ölüm arasında illiyet bağı bulunup bulunmadığına ilişkin rapor hazırlanmasına hükmetti.

21 SANIĞIN TUTUKLULUĞU SÜRECEK

Diğer 21 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı 21 Nisan’a erteledi.



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BAŞSAVCILIK KARARA İTİRAZ ETTİ

Yenidoğan Çetesi davasında bugün yeni bir gelişme yaşandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, dört sanığın tahliye edilmesine itiraz etti. Başsavcılığın itirazını bir üst mahkeme değerlendirecek.