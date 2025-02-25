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Bolu'da 2 katlı evde yangın: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bolu'da 2 katlı evde yangın: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

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Dülger köyünde Kerim ve Ahmet Yastımoğlu'na ait 2 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede yapıyı sardı.

İhbar üzerine olay yerine Dörtdivan, Yeniçağa ve Gerede belediyelerine bağlı itfaiye görevlileri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahaleleri sonucu söndürüldü.

Binanın yanarak kullanılamaz hale geldiği olayda evdeki Fadime Yastımoğlu'nun (50) hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Merve Yastımoğlu (18) ise Kocaeli'deki bir hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye erlerinin soğutma çalışmaları yaptığı evdeki yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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