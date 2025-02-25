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AJet'ten bilet kampanyası! 9 avrodan başlıyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
AJet'ten bilet kampanyası! 9 avrodan başlıyor

AJet, Türkiye çıkışlı ve varışlı seyahatlerde geçerli indirimli biletleri 9 avro artı vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sundu.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, uçuş ağını hızla genişleten AJet, yurt dışı hatlarında geçerli indirimli bilet kampanyası başlattı.

Yolcularına erişilebilir fiyatlarla seyahat alternatifleri sunan AJet'in, Avrupa'dan Kuzey Afrika'ya, Orta Asya'dan kutsal toprakların yer aldığı Arap Yarımadası'na uzanan 55 noktaya dış hat seferleri bulunuyor.

Kampanya kapsamında bugün ve yarın satışa sunulan indirimli biletler, 1 Mart-28 Mart tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek.

Kampanya kapsamında, Türkiye çıkışlı, yurt dışı varışlı (KKTC hariç) ve yurt dışı çıkışlı, Türkiye varışlı direkt uçuşlar 9 avro artı vergilerden başlayan fiyatlarla satışa çıkarıldı.

Kampanyada, seçili rotalarda 1 avro artı vergilerden başlayan özel fiyatlı biletler bulunurken, 19 ve 29 avro artı vergilerden oluşan fiyat seçenekleri de mevcut. 26 bin 850 koltuğun satışa sunulduğu kampanya, "basic paket" biletler için geçerli olacak.

İndirimli biletler yalnızca "AJet.com", AJet'in mobil uygulaması, çağrı merkezi ve yetkili satış acentelerinden alınabilecek.

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