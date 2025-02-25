Altında şoke eden düşüş! Gram, çeyrek altın ne kadar oldu?
Anadolu Ajansı
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Altın fiyatları yakından takip ediliyor. Altının ons fiyatı dün rekor tazelemişti. Bugün ise düşüş var. İşte altın piyasasında son durum...
Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı günü 3 bin 456 liradan tamamladı.
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Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından yüzde 0,5 değer kaybederek 3 bin 439 lira düzeyinde bulunuyor.
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Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 790 liradan, Cumhuriyet altını 23 bin 90 liradan satılıyor.
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Altının ons fiyatı ise dün 2 bin 956,25 dolar seviyelerini görerek rekor tazelerken, şu sıralarda 2 bin 934 dolar seviyesinde işlem görüyor.
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