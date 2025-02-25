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Altında şoke eden düşüş! Gram, çeyrek altın ne kadar oldu?

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Altında şoke eden düşüş! Gram, çeyrek altın ne kadar oldu?

Altın fiyatları yakından takip ediliyor. Altının ons fiyatı dün rekor tazelemişti. Bugün ise düşüş var. İşte altın piyasasında son durum...

Altında şoke eden düşüş! Gram, çeyrek altın ne kadar oldu?

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı günü 3 bin 456 liradan tamamladı.

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Altında şoke eden düşüş! Gram, çeyrek altın ne kadar oldu?

Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından yüzde 0,5 değer kaybederek 3 bin 439 lira düzeyinde bulunuyor.

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Altında şoke eden düşüş! Gram, çeyrek altın ne kadar oldu?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 790 liradan, Cumhuriyet altını 23 bin 90 liradan satılıyor.

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Altında şoke eden düşüş! Gram, çeyrek altın ne kadar oldu?

Altının ons fiyatı ise dün 2 bin 956,25 dolar seviyelerini görerek rekor tazelerken, şu sıralarda 2 bin 934 dolar seviyesinde işlem görüyor.

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