İstanbul'da soğuk hava etkisini kaybediyor

İstanbul'da bir süredir etkili olan Sibirya kaynaklı soğuk hava dalgası yerini daha ılıman koşullara bırakıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM’un haftalık hava tahmin raporuna göre, kent genelinde sıcaklıkların kademeli olarak yükselmesi ve mevsim normallerine yaklaşması bekleniyor.

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İstanbul’da etkili olan Sibirya soğukları yerini daha ılıman havaya bırakıyor. AKOM’un tahminlerine göre 25 Şubat’ta kent genelinde parçalı bulutlu ve açık hava beklenirken, sıcaklık 7°C’ye kadar yükselecek. Hafta boyunca sıcaklıkların artarak mevsim normallerine yaklaşması öngörülüyor. Mart ortasına kadar sıcaklıkların zaman zaman normallerin 1-3°C altında seyretmesi bekleniyor.

SICAKLIKLAR YÜKSELİYOR, YAĞIŞ BEKLENMİYOR

25 Şubat Salı günü İstanbul’da parçalı bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. Gün içinde sıcaklık 7 dereceye kadar yükselirken, sabah saatlerinde 3 derece olarak ölçülecek. Akşam 6, gece saatlerinde ise 5 dereceye düşmesi bekleniyor. Nem oranının %45-70 aralığında seyredeceği, rüzgarın lodos ve kıble yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette (5-20 km/s) eseceği öngörülüyor.

BARAJ DOLULUK ORANLARI YÜKSELİŞTE

İstanbul'daki barajların doluluk oranı %72,20 seviyesine ulaşırken, deniz suyu sıcaklığı ise 8 derece olarak kaydedildi.

Şehirde hava sıcaklıklarının hafta boyunca yükselmeye devam etmesi bekleniyor:

26 Şubat Çarşamba: En düşük 3°C, en yüksek 9°C

27 Şubat Perşembe: En düşük 5°C, en yüksek 12°C

28 Şubat Cuma: Yerel yağmur bekleniyor, sıcaklık 5-10°C arasında değişecek

1-3 Mart Hafta Sonu: En düşük 5°C, en yüksek 11-12°C; bahar havasına daha yakın bir seyir öngörülüyor

SİBİRYA SOĞUKLARI ETKİSİNİ YİTİRİYOR

Kentte etkili olan soğuk hava dalgasının sona ermesiyle birlikte sıcaklıklar yükselmeye devam edecek. Mart ayının ortalarına kadar sıcaklıkların mevsim normallerine yakın seyretmesi, zaman zaman ise 1-3 derece altında kalması bekleniyor. Bununla birlikte, baharın habercisi cemrenin de belirgin şekilde hissedileceği öngörülüyor.