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İstanbul'un tarihi camileri ramazana hazırlanıyor

İstanbul'un tarihi camileri ramazana hazırlanıyor

Fatih Belediyesi ekipleri, tarihi yarımadadaki camilerde ramazan ayı öncesi yaptığı dezenfeksiyon çalışması kapsamında Süleymaniye Camisi'ni temizledi.

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Belediye ekipleri, ramazan ayına hazırlık kapsamında ilçedeki 35'i selatin cami olmak üzere 539 cami ve mescitte temizlik yapıyor.

Cami ve mescitlerin iç mekanları ve halıları süpürülüp yıkandıktan sonra gül suyu dökülüyor.

Ekipler bu kapsamda Süleymaniye Camisi'ni temizledi.

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, vatandaşların daha sağlıklı ve huzurlu bir ortamda ibadet etmelerini sağlamak için ramazan öncesinde camileri detaylı şekilde temizlediklerini belirtti.

Turan, "Gül suyuyla yapılan temizlik hem manevi hem de fiziksel arınma sunuyor. Ramazan boyunca ilçemizin her köşesinde temizlik ve hijyen çalışmalarımız devam edecek." ifadelerini kullandı.

Fatih Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü İlaçlama Ekip Amiri Ali Çakmak ise ramazan boyunca her gün başta selatin camileri olmak üzere ilçedeki tüm camilerde dezenfeksiyon çalışmasının devam edeceğini vurguladı.

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