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Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan kişi Denizli'de yakalandı

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan kişi Denizli'de yakalandı

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan şüpheli, Denizli'de gözaltına alındı.

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Denizli Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, "tasarlayarak öldürmek" suçundan Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı belirtilen Mısır vatandaşı M.I.A.M'nin (39) kentte olduğu bilgisine ulaşıldı.

Yakalanan M.I.A.M, jandarmadaki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi görevlilerine teslim edildi.​​​​​​​

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