Türkiye Finans, 2024'te e-ticarette yüzde 247 büyüdü

Türkiye Finans, ödeme sistemleri alanına yönelik dijitalleşme yatırımlarının etkisiyle 2024'te e-ticaret işlem hacminde yüzde 247 büyürken, TROY kredi kartı işlem hacmini ise 23 kat artırdı.

Abone ol

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Finans, dijital bankacılıktaki rolünü ödeme sistemleri alanında da güçlendiriyor. 2024'te dijitalleşme odaklı yatırımlarıyla rekabet gücünü artıran banka, kart ve POS işlem hacminde de önemli artış sağladı.

Geliştirdiği dijital çözümlerle hızlı, güvenilir ve kolay erişilebilir hizmetler sunarak müşteri deneyimini üst seviyeye taşıyan banka, ödeme sistemleri gelirlerini önceki yıla göre 5 kat artırdı. Banka, 2024'te kart sayısında sektör ortalamasının yüzde 3 üzerinde büyüme sağladı. Kredi kartı hacmini sektörün 3 katı büyütürken, Türkiye'nin yerli ödeme sistemi TROY kredi kartı hacmini ise 23 kat artırdı.

Aynı dönemde, POS cihazı pazar payı 5 kat, toplam POS işlem hacmi ise 10 kat yükselen bankanın aktif POS cihazı sayısında ise yüzde 37 artış yaşandı.

Türkiye Finans, fiziksel POS'un yanı sıra sanal POS entegrasyonu gibi dijital ödeme çözümleri sunarak ticari müşterilerin dijital satış platformları üzerinden hızlı ve güvenli bir şekilde ödeme almasını sağladı.

Dijital ödeme kanallarında önemli büyümeler elde eden Türkiye Finans'ın temassız işlem hacmi yüzde 137, e-ticaret işlem hacmi ise yüzde 247 arttı. Bankanın ayrıca, "Dijital Slip" uygulamasını başlatmasıyla, aktif kart müşterilerinin yüzde 35'i ödeme belgelerini dijital olarak almaya başladı. Dijital ekstre kullanım oranı da yüzde 96'ya ulaştı.

Türkiye Finans, 2024'te BKM TechPOS ile işbirliğine giderek ticari müşterilerinin memnuniyetini artıracak önemli bir adım daha attı. İşletmelerin farklı bankaların POS sistemlerini tek bir platformdan yönetmesine olanak tanıyan BKM TechPOS altyapısına dahil olarak ticari müşterilerin işlemlerini daha kolay takip etmelerine ve operasyonel verimliliklerini artırmalarına destek oldu.

"Müşteri deneyimini geliştiren dijitalleşme çalışmalarına yatırım yapmaya devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Finans Dijital Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Melis Tosun Arslan, ödeme sistemlerinde güçlü büyümelerini sürdürdüklerini belirtti.

Arslan, 2024 sonu itibarıyla ulaştıkları rakamların, bu alanda sektör ortalamasının üzerinde bir performans sergilediklerini ortaya koyduklarını aktararak, "Bu başarının arkasında, müşteri deneyimini önceliklendiren 'insan odaklı' bankacılık ve teknoloji yaklaşımımız yatıyor. Katılım finans sistemi içerisinde bugüne dek 'zayıf halka' olarak görülen ödeme sistemleri alanında, Türkiye Finans'ın müşteri deneyimini geliştiren dijitalleşme çalışmalarına yatırım yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Hem bireysel hem de ticari müşterileri için teknolojiyi erişilebilir ve güvenli hale getirme hedefiyle hareket ettiklerini aktaran Arslan, sektöre yön veren yeniliklerle müşterilerine en iyi deneyimi sunmaya devam ettiklerinin altını çizdi.

Arslan, sanal POS çözümleriyle katılım bankacılığında e-ticaretin önünü açarken, Dijital Slip gibi çözümlerle sürdürülebilirliği desteklediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"TechPOS entegrasyonu gibi yeniliklerle işletmelerin çok bankalı ödeme yönetimini kolaylaştırıyoruz. 2024'te olduğu gibi 2025'te de ödeme sistemlerindeki bu güçlü performansımızı, müşteri deneyimini daha da geliştirecek insan odaklı teknolojilere yatırım yaparak sürdüreceğiz. Türkiye Finans müşterileri, yenilikçi teknolojilerle sağladığımız güçlü finansal altyapının avantajlarını yaşamaya devam edecek."