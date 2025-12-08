IBAN numarasını başkasına gönderen yandı! Her şeyinizi kaybedebilirsiniz
Dolandırıcılar sınır tanımıyor... Artık sadece IBAN’la bile kişisel bilgilere ulaşılabildiği ortaya çıktı. Uzmanlar, IBAN yoluyla para transferi yapan milyonlarca kişiyi uyardı. Almanya'da ortaya çıkan güvenlik açığı ise tek bir IBAN’ın kişisel bilgileri öğrenmeye yol açabildiğini göstererek milyonlarca müşteriyi alarma geçirdi. IBAN paylaşırken dikkat, her şeyinizden olabilirsiniz....
Milyonlarca insanın günlük hayatta para transferi yapmak için sıkça paylaştığı ve ihtiyaç duyduğu IBAN numaraları, çoğu kişi tarafından zararsız bir bilgi olarak görülüyor. Ancak uzmanlara göre IBAN, yanlış kişilerin eline geçtiğinde dolandırıcılık saldırılarının ilk hedefi oluyor ve birçok kapıyı aralıyor. Çünkü bir IBAN numarasından yola çıkılarak ad-soyad bilgisine ve diğer kişisel verilere ulaşmak artık mümkün hale geldi. Bu durum yalnızca kullanıcıları değil, bankacılık sistemlerinin güvenliğini de tartışmaya açıyor.
Artı49'un aktardığına göre, bu endişelerin ne kadar haklı olduğunu gösteren son örnek ise Almanya’dan geldi. Ülkede yapılan bir araştırma, birçok bankanın internet sitelerinde ve uygulamalarında kritik bir güvenlik açığı bulunduğunu ortaya çıkardı. Sistemdeki zafiyet nedeniyle sadece bir IBAN numarası girerek o IBAN’a kayıtlı kişi bilgilerine ulaşılabiliyor. Bu durum, milyonlarca müşteriyi hedef haline getirirken bankacılık sektöründe alarm zillerinin çalmasına yol açtı.
DOLANDIRICILAR İÇİN ALTIN FIRSAT
Uzmanlara göre IBAN–ad-soyad eşleşmesinin kolayca elde edilebilmesi, dolandırıcıların en çok kullandığı yöntemleri daha etkili hale getiriyor. Bu bilgilerle gerçek bankayı taklit eden sahte SMS ve e-postalar gönderilebiliyor, “Hesabınızda şüpheli işlem var” gibi mesajlarla kullanıcılar kandırılabiliyor, hesap doğrulama bahanesiyle giriş bilgileri ele geçirilebiliyor, daha büyük kimlik hırsızlığı zincirleri kurulabiliyor.
Almanya’daki açık da tam olarak bu riski büyütüyor. Araştırmayı yürüten uzmanlar, sistemin doğrulama yapmadan kişisel bilgiler aktarmasının “yapısal bir güvenlik hatası” olduğunu belirtti.